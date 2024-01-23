Москва, 23 января, 2024, 08:41 — ИА Регнум. Музыканту и фотографу из Перми Григорию Скворцову предъявили обвинение в госизмене следователи ФСБ России. Об этом 23 января сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Григорий Скворцов/vk.com Григорий Скворцов

Скворцова арестовали в ноябре 2023 года, 22 января срок ареста обвиняемому продлили по решению Лефортовского суда Москвы. Арестованный содержится в СИЗО «Лефортово».

«В ходе проведения следственных действий Скворцову было официально предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Госизмена»). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — пояснил собеседник агентства, не раскрывая деталей дела в связи с секретностью некоторых материалов.

В социальных сетях на страницах пермского музыканта и фотографа выложены снимки заброшенных и действующих заводов в Перми. За серию промышленных фоторепортажей с предприятий Пермского края в 2017 году он стал лауреатом конкурса. Одна из выставок работ Скворцова проходила в Пермской городской думе.

Помимо архитектурной и промышленной съёмки Скворцов увлекается руфингом и создал в 2014 году индастриал-группу Jagath, особенностью которой были выступления на заброшенных стройках, в заводских цехах. Музыку коллектив создавал в канализационных коллекторах, шахтах и в полых нефтяных резервуарах.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сотрудники ФСБ задержали по подозрению в государственной измене жителя города Новокузнецка Кемеровской области. По данным ведомства, мужчина переводил деньги украинской армии для приобретения военного снаряжения.

В этот же день в Забайкальском крае мужчине вынесли приговор за публичные призывы к терроризму. Текст, содержащий публичные призывы к осуществлению террористических актов и оправдывающие терроризм, мужчина размещал в сети интернет.