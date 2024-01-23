Берлин, 23 января, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России в зоне специальной военной операции (СВО) успешно продвигаются вперёд по всей линии фронта, заявил полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Райснер 22 января на немецком телеканале NTV.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Русские планомерно идут вперёд. <…> Они продвигаются метр за метром», — сказал он.

По информации Райснера, российские войска на всех направлениях оказывают колоссальное давление на ВСУ, вынуждая их бросать на линию фронта последние резервы. Полковник уверен, что армия России вскоре может прорвать украинскую линию обороны. При этом он считает, что украинские войска в 2024 году будут неспособны организовать контрнаступление.

Британская газета The Financial Times, ссылаясь на данные, полученныеот западного чиновника, сообщила, что ВСУ после провалившегося в 2023 году контрнаступления перешли к активной обороне. Изданию рассказали, что украинская сторона планирует вести оборонительные действия в течение всего 2024 года, чтобы накопить силы на новое наступление.

Советник главы офиса лидера киевского режима Михаил Подоляк 20 января назвал сложной ситуацию для Украины в зоне СВО. Он заявил, что интенсивность боёв не снизилась, несмотря на зиму, и призвал Запад не оставлять Киев без поддержки.