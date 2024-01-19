Вашингтон, 19 января, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины после неудачного летнего контрнаступления меняют тактику и переходят к «активной обороне», пишет Financial Times со ссылкой на неназванного западного чиновника.

По его словам, стратегия «активной обороны» заключается в удержании оборонительных линий. Это позволит Украине, по его мнению, нарастить свои силы в 2024 году, чтобы новое наступление в 2025 году имело больше шансов.

Главный фактор, добавил он, который определить судьбу Украины, заключается в неопределенности вокруг западной военной помощи. Наибольшую озабоченность вызывают США, где конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине, пишет издание.

При этом агентство отмечает, что даже если конгресс согласует предоставление помощи Киеву, Соединённые Штаты вряд ли смогут предложить такой скачок в возможностях и технологиях, который позволил бы Украине «решительно вернуть себе преимущество» в этом году.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу назвал данные о потерях ВСУ с начала спецоперации. По его словам, они превысили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными. С февраля 2022 года ВСУ лишились 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортёров, 553 самолётов, 259 вертолётов, а также 8,5 тыс. орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

ВСУ только в ходе так называемого контрнаступления, начатого 4 июня 2023 года, потеряли порядка 159 тыс. военных, 121 самолёт, 766 танков, среди которых 37 немецких Leopard, уточнили в Минобороны. Кроме того, Украина потеряла 2348 бронемашин, 50 из которых Bradley.

в конце декабря прошлого года бывший сотрудник Совета безопасности США и экс-помощник Джорджа Буша — младшего Майкл Аллен заявил, что США приостановили военную помощь Украине из-за провала контрнаступления.

В свою очередь, американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что западные союзники Киева виновны в провальном контрнаступлении украинских войск. Американский офицер разочарован результатами не оправдавшего надежды контрнаступления ВСУ. Ходжес напомнил, что предсказывал такой итог ранее.