Москва, 23 января, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Концерт певицы Лолиты Милявской отменили в подмосковном Раменском. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале общественного движения «Зов народа».

Софья Сандурская/ТАСС Лолита Милявская

Активисты опубликовали ответ министерства культуры Московской области со ссылкой на администрацию Раменского городского округа на своё обращение, где просили отменить шоу певицы Лолиты Милявской.

«Концерт Лолиты Милявской в ДК «Сатурн» отменен. Продажа билетов остановлена. Зрителей оповестили о способах возврата купленных билетов», — говорится в сообщении.

Выступление певицы запланировали на 15 февраля. Запретить его активисты движения «Зов народа» просили губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Обращение они направляли главе региона ещё в конце декабря.

Как передавало ИА Регнум, это уже не первый случай отмены выступлений Милявской. Ранее у певицы отменили концерт в Омской филармонии. Сообщалось, что представители сообщества местного казачества написали письмо к главе регионального минкультуры, в котором выступили против выступления исполнительницы.

Авторы подчёркивали, что в других городах концерты Лолиты отменили после её участия в скандальной «голой» вечеринке. Так, по их мнению, выступление Милявской будет идти вразрез с нравственными нормами.

В тот же день в региональном минкультуры заявили, что причиной отмены выступления Милявской стало отсутствие договора на предоставление зала.

Также концерт Милявской отменили в Новосибирске.

Выступления должны были пройти в рамках юбилейного тура. Программа носила название «60, и этим всё сказано».

Проблемы с концертами у певицы начались после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Она состоялась в московском клубе «Мутабор» 20 декабря. В ней приняли участие звёзды шоу-бизнеса, которые появились в откровенных нарядах. Среди гостей мероприятия, помимо Лолиты, были Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак и многие другие.

Звёзды принесли извинения за участие в мероприятии. Однако несмотря на это, они столкнулись с последствиями скандальной вечеринки. В частности, 31 декабря стало известно, что руководители телеканалов холдинга ВГТРК и Первый канал решили убрать из новогоднего эфира участников «голой» вечеринки Киркорова и Милявскую.