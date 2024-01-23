Ещё один концерт Лолиты Милявской отменили после «голой» вечеринки
В Раменском отменили концерт Лолиты Милявской
Москва, 23 января, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Концерт певицы Лолиты Милявской отменили в подмосковном Раменском. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале общественного движения «Зов народа».
Активисты опубликовали ответ министерства культуры Московской области со ссылкой на администрацию Раменского городского округа на своё обращение, где просили отменить шоу певицы Лолиты Милявской.
«Концерт Лолиты Милявской в ДК «Сатурн» отменен. Продажа билетов остановлена. Зрителей оповестили о способах возврата купленных билетов», — говорится в сообщении.
Выступление певицы запланировали на 15 февраля. Запретить его активисты движения «Зов народа» просили губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Обращение они направляли главе региона ещё в конце декабря.
Как передавало ИА Регнум, это уже не первый случай отмены выступлений Милявской. Ранее у певицы отменили концерт в Омской филармонии. Сообщалось, что представители сообщества местного казачества написали письмо к главе регионального минкультуры, в котором выступили против выступления исполнительницы.
Авторы подчёркивали, что в других городах концерты Лолиты отменили после её участия в скандальной «голой» вечеринке. Так, по их мнению, выступление Милявской будет идти вразрез с нравственными нормами.
В тот же день в региональном минкультуры заявили, что причиной отмены выступления Милявской стало отсутствие договора на предоставление зала.
Также концерт Милявской отменили в Новосибирске.
Выступления должны были пройти в рамках юбилейного тура. Программа носила название «60, и этим всё сказано».
Проблемы с концертами у певицы начались после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Она состоялась в московском клубе «Мутабор» 20 декабря. В ней приняли участие звёзды шоу-бизнеса, которые появились в откровенных нарядах. Среди гостей мероприятия, помимо Лолиты, были Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак и многие другие.
Звёзды принесли извинения за участие в мероприятии. Однако несмотря на это, они столкнулись с последствиями скандальной вечеринки. В частности, 31 декабря стало известно, что руководители телеканалов холдинга ВГТРК и Первый канал решили убрать из новогоднего эфира участников «голой» вечеринки Киркорова и Милявскую.