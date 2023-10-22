Абу-Даби, 22 октября, 2023, 04:16 — ИА Регнум. Боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев заявил о своей готовности отправиться сражаться за Палестину, сообщает Telegram-канал «Грозный-Информ».

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Он попросил соответствующего разрешения у главы Чечни Рамзана Кадырова.

«При вашей поддержке для меня не проблема драться в октагоне, и если Вы дадите свое разрешение, клянусь, что буду первым, кто отправится туда…» — говорится в обращении.

Такое желание он высказал после победы над нигерийским спортсменом Камару Усманом на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

Кадыров в своём Telegram-канале указал на то, что Чимаев, находясь в эпицентре спортивного мира, выразил поддержку палестинскому народу и решительно осудил насилие в отношении жителей сектора Газа.

Чимаев родился в Чечне. В возрасте 16 лет он переехал в Швецию, однако в сентябре 2022 года боец отказался от шведского гражданства.

В настоящее время спортсмен проживает в ОАЭ. За свою профессиональную карьеру Чимаев провёл 13 боев и во всех из них он победил.