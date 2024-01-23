Алма-Ата, Казахстан, 23 января, 2024, 11:07 — ИА Регнум. После землетрясения в Алма-Ате 44 человека обратились за медицинской помощью, сообщили 23 января в пресс-службе министерства здравоохранения Казахстана.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«В Алма-Ате за медпомощью обратились 44 человека с различными формами травм, лёгкой и средней степени тяжести, как ушибы головы, защемления, растяжения конечностей», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, с разными показаниями пострадавших доставили в стационары. Среди раненых 34 взрослых. Известно, что троих госпитализировали, остальных отправили на амбулаторное лечение. Помимо этого, медицинскую помощь оказали десяти детям, из них пять госпитализировали и пять отправили на амбулаторное лечение.

Как сообщало 23 января ИА Регнум, около полуночи по местному времени в 264 км к юго-востоку от Алма-Аты, на границе Казахстана и Киргизии, произошло землетрясение магнитудой 6,7. Жители города ощутили подземные толчки магнитудой около 5,0. Им пришлось провести большую часть ночи на улице. При этом рано утром 23 января жители Алма-Аты ощутили ещё одно землетрясение магнитудой около 2,0.

Подземные толчки ощутили жители Казахстана, Киргизии и Узбекистана.