Алма-Ата, Казахстан, 23 января, 2024, 06:36 — ИА Регнум. Занятия в школах и колледжах отменили после ночного землетрясения в Алма-Ате. Об этом 23 января сообщила пресс-служба местного управления образования.

Angelo_Giordano Землетрясение

Около полуночи по местному времени в 264 км к юго-востоку от Алма-Аты, на границе Казахстана и Киргизии, произошло землетрясение магнитудой 6,7. Жители города ощутили подземные толчки магнитудой около 5,0 и провели большую часть ночи на улице. По данным местного акимата (мэрии), в каждом районе открылись пункты сбора при чрезвычайной ситуации. Такие точки чаще всего располагаются в школах, детсадах, колледжах и вузах.

«В связи с тем, что во всех школах, колледжах города всю ночь работали пункты приема населения, 23 января 2024 года занятия первой смены в школах и колледжах отменяются. Детские сады будут работать в штатном режиме, посещение детского сада — по желанию родителей», — сказано в сообщении управления образования Алма-Аты.

При этом рано утром 23 января жители Алма-Аты ощутили ещё одно землетрясение, его магнитуда составила около 2,0.

Ранее ИА Регнум сообщало о восьми пострадавших в результате землетрясения в Алма-Ате. Один пострадавший госпитализирован, его состояние врачи назвали тяжёлым. Остальные после обследования отправлены на амбулаторное лечение.

Департамент по чрезвычайным ситуациям (ЧС) Алма-Аты попросил жителей оставаться на улице до особого распоряжения после подземных толчков магнитудой около 5,0.