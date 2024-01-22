Бишкек, 22 января, 2024, 21:39 — ИА Регнум. На границе между Китаем и Киргизией вечером 22 января произошло землетрясение магнитудой 7, сообщил республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

Анастасия Павлова ИА Регнум

Служба зафиксировала подземные толчки в 23:08 по местному времени (21:08 мск). Эпицентр был в пограничной области Китая и Киргизии, очаг землетрясения находился на глубине 15 км.

Колебания земли дошли и до узбекских районов. Сообщается, что в Ташкенте магнитуда подземных толчков составила 3. В Андижанской, Ферганской и Наманганской областях этот показатель достигал 4.

Как сообщало ИА Регнум, утром 22 января в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая произошло землетрясение магнитудой 4,8. Регион в том числе граничит с Киргизией.

Также в этот день в китайской провинции Юньнань сошёл оползень, под завалами которого оказались 44 человека. Спасатели начали поиск пропавших.