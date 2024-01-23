Наступивший 699-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием об успехах танкового батальона под командованием капитана Али Алибекова. Бойцы сдержали прорыв оборонительной линии на вверенном участке, уничтожив свыше 100 украинских военнослужащих и 16 единиц бронетехники противника, информирует 23 января Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Направление, на котором происходили события, не называется. В оборонном ведомстве лишь отметили, что подразделение вело оборонительные бои с целью не допустить прорыва украинских боевиков «на важном направлении», и что противник понёс потери, значительно истощив свой наступательный потенциал.

Тем временем на купянском направлении инженерно-сапёрные подразделения 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск проделали проходы в минно-взрывных заграждениях. В Минобороны пояснили, что при отходе боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) не только минируют окопы и блиндажи, но и разбрасывают различные мины-«сюрпризы»: заминированные радиостанции, магазины от стрелкового оружия, личные вещи.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о движении ВС РФ в направлении населённого пункта Курахово в Марьинском районе, откуда ВСУ осуществили мощный обстрел Донецка 21 января. Тогда за сутки в регионе погибли 28 мирных жителей.

Осудить теракт в Донецке потребовал глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, обратившись в ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста (МККК), Amnesty International, Европарламент и Совет ЕС.

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