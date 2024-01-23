Париж, 23 января, 2024, 05:44 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский попал в «наркотическую» зависимость от внимания публики, заявил сотрудник американского журнала Time Саймон Шустер в беседе с французской газетой Le Figaro.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

По словам журналиста, описанное состояние Зеленского усугубляется его полной неспособностью адекватно реагировать на критику. Шустер полагает, что из-за этого будет тяжело подавить военную пропаганду, которую ведёт Киев, а законным владельцам отнятых украинских телеканалов будет трудно вернуть контроль над указанными ресурсами.

Сотрудник американского СМИ также считает, что нельзя полностью исключать возможность того, что Украина может скатиться в автократию (неограниченная власть одного лица).

Как сообщало ИА Регнум, ранее мэр Киева Виталий Кличко дал интервью канадской газете Globe and Mail. Он рассказал журналистам о том, что Украина отдаляется от демократических принципов и движется в неправильном направлении, становясь все более автократичной.

Политик отметил, что уже невозможно скрыть давление руководства Украины на тех, кто критикует Зеленского, в частности, на журналистов. Кличко также подчеркнул, что с февраля 2022 года более 200 мэров и глав местных советов по всей стране заменили военными администраторами.

В мае 2023 года в немецком Аахене Зеленскому вручили премию Карла Великого. В ходе церемонии медаль, которая предназначалась главе киевского режима, упала на пол. Зеленский обвинил в случившемся русских, а после поднял полученную награду и возвратился к трибуне.

Руководитель комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что такая реакция главы киевского режима может свидетельствовать о наличии у него шизофрении с манией преследования.