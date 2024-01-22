Оттава, 22 января, 2024, 03:58 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко, чувствуя ответственность в том числе за страну и за свои слова, всё же признал, что Украина отдаляется от демократических принципов, за которые она должна бороться и движется в неправильном направлении, становясь все более «автократичной». Своё мнение он выразил изданию Globe and Mail.

ВАДИМ ЧУПРИНА Виталий Кличко

Прежде всего, по словам Кличко, уже не скрыть давление руководства страны на тех, кто позволяет критиковать главу киевского режима Владимира Зеленского. В частности, на журналистов.

«Движение, то, что мы видим сейчас, я не могу назвать демократией. Это попахивает вертикалью и авторитаризмом», — сказал киевский мэр.

Он считает, что за этим стоит «желание некоторых людей», которых он назвать «не может», всё централизовать.

Более 200 мэров и глав местных советов по всей Украине, по заявлению Кличко, были заменены военными администраторами с февраля 2022 года.

Также Кличко рассказал, что в программах на телевидении, восхваляются военные успехи Украины и приуменьшаются неудачи. Большая часть общества, по мнению боксёра-политика, «не понимает точно, что происходит на передовой».

Как сообщало ИА Регнум, на Украине после задержания бизнесмена Игоря Мазепы началась более масштабная операция по политической зачистке, заявил при помощи адвокатов депутат Верховной рады Александр Дубинский, содержащийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

Зеленский заявил о нежелании украинцев проводить выборы в стране из-за их «опасности и бессмысленности». Он заявил, что готов к выборам, но общество хочет иного.

Украина не имеет права на усталость от боевых действий, так как может потерять «то, что имеет». Об этом лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил в интервью британскому телеканалу Channel 4 News.