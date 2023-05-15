Симферополь, 15 мая, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Реакция президента Украины Владимира Зеленского на падение с постамента врученной ему в ФРГ премии Карла Великого может свидетельствовать о наличии у него шизофрении с манией преследования. Об этом 15 мая заявил глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

IMAGO/www. imago-images.de/Global Look Press Владимир Зеленский

«У Зеленского, видимо, шизофрения и мания преследования. Ему во всем видится рука Москвы, как бы он не пытался всё это облечь в шутку», — процитировали его РИА Новости.

Гемпель отметил, что президент Украины, очевидно, понимает, что неизбежно получит возмездие за горе, которое принёс соотечественникам, и добавил, что считает вручение награды украинскому лидеру низким и аморальным действием, при этом последнее можно рассматривать как позор дипломатии ЕС.

«Европейские ценности подобными награждениями в очередной раз попраны», — пояснил глава комитета парламента Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая Зеленский обвинил русских в том, что награда, полученная им во время церемонии вручения премии Карла Великого в Аахене, упала на пол. После этого он поднял полученную премию и возвратился к трибуне.