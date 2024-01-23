Алма-Ата, Казахстан, 23 января, 2024, 05:02 — ИА Регнум. Восемь человек пострадали в результате землетрясения в Алма-Ате. Об этом 23 января сообщила пресс-служба управления здравоохранения Алма-Аты.

Анастасия Павлова ИА REGNUM Сейсмограф

«В результате землетрясения в Алма-Ате по состоянию на 03:00 (00:00 мск) 23 января пострадали восемь человек. Все они сразу же были доставлены в стационары города. Трое людей получили травмы в связи с тем, что выпрыгнули со вторых и третьих этажей жилых домов», — уточняется в сообщении.

После обследования двое пострадавших из трёх отправлены домой на амбулаторное лечение. Третий пациент поступил в тяжёлом состоянии, он остаётся в больнице под наблюдением врачей. Ещё пять человек пострадали, выбегая из дома. После оказания медицинской помощи все они отправлены на амбулаторное лечение.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Казахстане жителей Алма-Аты местный департамент по чрезвычайным ситуациям (ЧС) попросил оставаться на улице до особого распоряжения после подземных толчков магнитудой около 5,0.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на границе Китая и Киргизии, эпицентр располагался в 264 км к юго-востоку от Алма-Аты. Подземные толчки ощутили жители Казахстана, Киргизии и Узбекистана.