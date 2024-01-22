Алма-Ата, Казахстан, 22 января, 2024, 23:56 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на границе Китая и Киргизии, а в Казахстане жителей Алма-Аты местный департамент по чрезвычайным ситуациям (ЧС) попросил оставаться на улице до особого распоряжения.

Анастасия Павлова ИА REGNUM Сейсмограф

По данным департамента по ЧС Алма-Атинской области, землетрясение произошло в 00:09 по местному времени 23 января (21:09 мск 22 января). По данным сети сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК, эпицентр подземных толчков располагался на границе Казахстана и Киргизии, в 264 км на юго-восток от Алма-Аты. Магнитуда составила 6,7, очаг находился на глубине 65 км.

Жители Алма-Аты ощутили толчки магнитудой около 5,0 и начали выбегать на улицу.

«Сведений о разрушении зданий и сооружений не поступало, о жертвах и пострадавших также не поступало. Просим всех соблюдать и спокойствие и в целях безопасности выйти на улицу до особого распоряжения», — с таким призывом обратился к жителям города начальник департамента по ЧС Алма-Аты Нурлан Атыгаев.

В настоящее время жители Алма-Аты остаются на улице, опасаясь заходить в здания.

Ранее ИА Регнум сообщало, что землетрясение магнитудой 7,0 произошло на границе Киргизии и Китая. По предварительным данным, жертв и разрушений в результате подземных толчков нет.

Сотрудники МЧС Киргизии собирают информацию и проводят соответствующие мероприятия. В ведомстве призвали граждан не доверять фейковой информации о возможности нового землетрясения, которая распространяется в социальных сетях, и не поддаваться панике.