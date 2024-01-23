Нью-Йорк, США, 23 января, 2024, 03:41 — ИА Регнум. Переговоры с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном начал 23 января министр иностранных дел России Сергей Лавров в штаб-квартире ООН.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Перед началом переговоров главы внешнеполитических ведомств России и Ирана обменялись рукопожатиями. Абдоллахиян поинтересовался у Лаврова, как у него дела.

«Все под контролем. Главное, только понять, под чьим», — пошутил российский министр.

Ранее глава МИД РФ провёл в Нью-Йорке на полях ООН встречи с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и с главой МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом.

Лавров с 22 по 24 января находится в Нью-Йорке для личного участия в дебатах Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку, а также в заседании по Украине. Кроме того, в планах у главы МИД России несколько двусторонних встреч.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил 22 января глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке, Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине и всё так же готова к ним, но не собирается обсуждать сохранение киевского режима.

Лавров подчеркнул, что Россия добьётся целей специальной военной операции на Украине военным или мирным путём. После этого, по словам министра, народы двух стран смогут вернуться к мирной жизни, как это положено братьям.

При этом глава МИД России указал, что Запад не хочет мира для Украины, несмотря на зависимость Киева от «подачек» союзников.