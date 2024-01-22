Вашингтон, 23 января, 2024, 02:37 — ИА Регнум. Удары по восьми объектам йеменских хуситов нанесли силы США и Великобритании. Об этом 23 января сказано в совместном заявлении Австралии, Бахрейна, Великобритании, Канады, Нидерландов и США.

Иван Шилов ИА Регнум Йеменские хуситы

«Военные США и Великобритании по приказу своих правительств и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли дополнительные пропорциональные и необходимые удары против восьми объектов хуситов в Йемене», — уточняется в документе.

Отмечается, что удар был нацелен на подземный склад хуситов и по местам, связанным с размещением ракет хуситов и их воздушным наблюдением. Указывается, что высокоточные удары нанесены с целью снизить возможность хуситов угрожать международной торговле и жизни моряков, а также снять напряжённость и восстановить стабильность в Красном море.

«Мы повторим наше предупреждение руководству хуситов: мы без колебаний будем защищать жизни и свободное движение торговли на одном из самых важных водных путей в мире перед лицом продолжающихся угроз», — сказано в заявлении.

Также в документе подчёркивается, что хуситы осуществили более 30 нападений на суда в Красном море с ноября 2023 года, а жёсткий ответ на незаконные действия мятежников соответствует принципу поддержания «основанного на правилах международного порядка».

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявило руководство США, военная операция против йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» в Красном море инициирована по идеологическим причинам, а не по каким-либо другим. Отмечается, что нанесённые удары США и Великобритании «значительно ослабили» военный потенциал хуситов, и подчеркивается, что у движения по-прежнему остаётся оружие.

18 января газета The New York Times со ссылкой на источники оповестила о пятой за неделю атаке ВС США по объектам хуситов. Удары наносились по ракетам и пусковым установкам якобы после получения разведданных о том, подготовке к атаке на коммерческие суда и военные корабли в Красном море.