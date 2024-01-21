Вашингтон, 21 января, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Руководство США инициировало военную операцию против йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» в Красном море по идеологическим причинам, а не по каким-либо другим. Об этом пишет американская газета The Washington Post, со ссылкой на источники.

US Navy/Global Look Press

Согласно информации чиновников, близких к администрации американского президента Джо Байдена, именно идеологический мотив стал главной причиной начала операции в Красном море.

По их словам, Байдену необходимо было показать, что США должны действовать как «незаменимая нация с мощной армией и возможность сплотить вокруг себя другие страны для достижения общих целей».

«Мы не пытаемся победить хуситов. У нас также нет цели вторгаться в Йемен. Наша цель — ослабить их возможность в будущем осуществлять подобные атаки, она подразумевает удары по инфраструктуре, которая делает эти атаки возможными, а также по их силам более высокого уровня», — цитирует газета слова информированного источника.

По мнению других собеседников газеты, военная операция США в Красном море может обнулить все дипломатические усилия по урегулированию гражданской войны в Йемене и усугубить ситуацию в регионе.

В публикации отмечается, что нанесённые удары США и Великобритании «значительно ослабили» военный потенциал хуситов, и подчеркивается, что у движения по-прежнему остаётся оружие.

Как передавало ИА Регнум, 18 января газета The New York Times со ссылкой на источники оповестила о пятой за неделю атаке ВС США по объектам хуситов. Удары были нанесены по ракетам и пусковым установкам якобы после получения разведданных о том, что готовится атака на коммерческие суда и военные корабли в Красном море.

Член политбюро движения «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад отмечал, что хуситы продолжат наносить удары по американским военным и торговым судам. Предпринятые Вашингтоном меры не остановят движение, которое продолжит поддерживать палестинцев в секторе Газа всеми возможными способами, подчеркнул он.

Кроме того, хуситы пригрозили США прямой и полномасштабной войной в случае продолжения противостояния. По словам высокопоставленного лидера хуситов Али аль-Кахума, после американской агрессии Йемен станет кладбищем для США, и американцы покинут регион униженными.

Вместе с тем российским и китайским судам ничего не угрожает в Красном море, отмечал в свою очередь член политбюро «Ансар Аллах» (хуситы) Мухаммед аль-Бахити.