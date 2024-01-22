Санкт-Петербург, 23 января, 2024, 01:09 — ИА Регнум. На запасные аэродромы направили восемнадцать самолетов, летевших в петербургский аэропорт Пулково. Об этом 23 января сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

«Сегодня из-за погодных условий аэропорт Пулково приостановил работу на отправку и прием авиарейсов до улучшения ситуации. Восемнадцать самолетов, следующих в Санкт-Петербург, направлены на запасные аэродромы. Из Пулково на вылет задержаны рейсы в Екатеринбург, Москву, Казань, Красноярск, Нижневартовск, Новосибирск, Пермь, Сургут, Уфу и Челябинск», — указало надзорное ведомство.

По данным управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы», в Санкт-Петербурге до 06:00 мск ожидается штормовой ветер. Часть авиарейсов была перенаправлена на запасные аэродромы.

Северо-Западная транспортная прокуратура держит на контроле соблюдение прав пассажиров в связи с задержками авиарейсов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Московской области ночью 21 января температура опускалась до -25 градусов. При этом на прошлой неделе в Москве стояли морозы до -30 градусов. МЧС призвало жителей одеваться теплее, укутывать щёки, уши, нос, а также не оставлять открытыми запястья, пальцы и щиколотки.