Москва, 21 января, 2024, 11:08 — ИА Регнум. В Московской области ночью 21 января температура опускалась до -25 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Кирилл Зыков/РИА Новости

«В Подмосковье местами ударили 25-градусные морозы», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, холоднее всего было в Мелихово — -20,1, Можайске — -20,2, Подмосковном — -20,3, Солнечногорске — -21,1, Ново-Иерусалиме — -21,8, Михайловском — -22,8, Талдоме — -22,9, Клину — -25,0.

На базовой московской метеостанции ВДНХ температура понизилась до -15,8, в Тушино — -18,4, Строгино — -15,4, на Балчуге — -11,1, что на 3-5 градусов ниже климатической нормы января.

Как сообщало ИА Регнум, на прошлой неделе в Москве стояли морозы до 30 градусов. МЧС призвало жителей одеваться теплее, кутать щёки, уши, нос, а также не оставлять открытыми запястья, пальцы и щиколотки.

В Гидрометцентре объяснили, что «температурные качели» — нормальное явление для зимнего периода. Скачки из оттепели к морозам происходят из-за солнечных условий.