Тайбэй, 13 января, 2024, 05:51 — ИА Регнум. В субботу, утром 13 января, на Тайване открылись избирательные участки на выборах главы администрации и депутатов Законодательного Юаня. Ожидается, что в голосовании примут участие 19,5 миллиона человек, а его результаты будут известны уже этим вечером.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Согласно информации избирательной комиссии, участки открылись в 08:00 по местному времени (03:00 мск). Желающие проголосовать получили три бюллетеня: для выбора главы администрации, для голосования за кандидата в депутаты парламента, для голосования по партийным спискам.

Отмечается, что победитель будет определён уже вечером простым подсчётом голосов, второй тур голосования не предусмотрен. Голосование продлится в течение восьми часов, закроются же избирательные участки уже в 16:00 по местному времени (11:00 мск).

За пост главы администрации Тайваня поборются три кандидата: 64-летний Лай Циндэ, 66-летний Хоу Юи от оппозиции и 64-летний Кэ Вэньчжэ от центристской партии.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что Соединённые Штаты Америки намерены после проведения на острове выборов направить на Тайвань неофициальную делегацию. Представитель американской администрации в ходе брифинга уточнил, что визит американской делегации не противоречит политике «одного Китая», а цель отправления заключается в том, чтобы донести до избранного кандидата важность сохранения неофициальных отношений.