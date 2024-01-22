Лондон, 22 января, 2024, 20:40 — ИА Регнум. Государственные банки Китая начали продавать на валютном рынке доллары США и другие иностранные валюты, чтобы поддержать курс юаня, сообщило 22 января Reuters, ссылаясь на источники.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации журналистов, банки КНР также ограничили выдачу кредитов и сократили ликвидность на офшорном валютном рынке. Они принимают эти меры на фоне падения курса акций китайских компаний, цены которых обновили антирекорды. По данным агентства, зарубежные фонды за последнее время продали китайских акций на $1,6 млрд, так как замедление экономики КНР во второй половине 2023 года подорвало доверие инвесторов.

Один из собеседников издания назвал агрессивным характер продаж американской валюты, которые начали проводить китайские банки. Отмечается, что индекс Шанхайской фондовой биржи в течение 22 января упал на 2,7%. Это стало самым большим снижением в течение дня с апреля 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, глава отдела экономики КНР в инвестбанке Macquarie Group Ltd Ларри Ху в декабре 2023 года указал на то, что экономика Китая растёт только в сравнении с периодами, когда в стране действовали «коронавирусные» карантинные ограничения. Она отметила, что экономические показатели замедляются, если сравнивать с допандемийными годами. Эксперт назвала ужасной экономическую ситуацию в стране.

В американской газете The Wall Street Journal в августе 2023 года вышла статья, авторы которой заявили, что рост экономики Китая длился 40 лет, но этот период завершился. По их мнению, в КНР десятилетиями добивались успехов за счёт расширения инфраструктуры, но теперь эти возможности сократились.