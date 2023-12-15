Вашингтон, 15 декабря, 2023, 18:30 — ИА Регнум. Экономическая активность Китая ослабевает, если сравнивать её с допандемийным периодом, заявило 15 декабря агентство Bloomberg, ссылаясь на оценки аналитиков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Глава отдела экономики КНР в инвестбанке Macquarie Group Ltd Ларри Ху рассказал журналистам, что показатели китайской экономики фиксируют её рост, только, если сравнивать с прошлым годом, когда в страна ещё не оправилась от последствий коронавирусных ограничений.

«Если не принимать во внимание эффект базы, очевидно, что в ноябре экономика Китая ещё больше замедлилась, особенно это касается розничных продаж и недвижимости», — заявил эксперт.

Ларри Ху рассказал, что объёмы розничных продаж в Китае в ноябре были ниже на 1,9% в сравнении с октябрём.

Главный экономист по Азиатско-Тихоокеанскому региону S&P Global Ratings Луис Куйс сообщил о замедлении роста розничных продаж в КНР, а также промышленного производства и инвестиций, если сравнивать показатели с 2019 годом, когда не было пандемии.

«Очевидно, необходимо сделать больше, учитывая, насколько ужасна ситуация», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, увеличение ВВП Китая по итогам 2022 года составило 3%. Руководство страны в марте 2023 года запланировало рост экономики по итогам этого года на 5%. По данным Государственного статистического бюро КНР, в период с января по ноябрь 2023 года ВВП вырос на 7,2%, составив 42,79 трлн юаней ($6,01 трлн).