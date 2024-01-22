Алабама, США, 22 января, 2024, 18:00 — ИА Регнум. В американском штате Алабама готовятся провести первую смертную казнь с использованием азота. Журналисты The Guardian пообщались с 58-летнем заключенным, приговорённым к казни, Кеннетом Смитом.

ТАСС/AP Photo/Andreea Alexandru

«Смиту грозит смертная казнь непроверенным методом, который никогда до этого не применялся в США», — говорится в материале.

В беседе с журналистами заключённый, который уже пережил попытку исполнения смертного приговора, заявил, что не готов оказаться в камере смерти снова. После неудачной первой попытки у Смита диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство, и прописали лекарства, включая препараты для контроля мигрени. Его тюремный психиатр отметил что мужчина страдает бессонницей и депрессией.

Смит заявил, что после того, как ему назначили вторую дату казни на 25 января, ему снятся кошмары. Он рассказал, как его физическое и психическое состояние ухудшается, болит желудок, тошнит почти каждый день.

Метод, известный как азотная гипоксия, заключается в том, что приговорённого к казни принуждают дышать чистым азотом в такой большой концентрации, что это вызывает кислородное голодание. В конечном итоге, человек умирает не от удушья, а от постепенного лишения кислорода. В первые эту идею приняли в 2015 году в Оклахоме, ещё одном штате, где действует смертная казнь. Данный метод смертной казни отвергли по этическим соображениям ветеринары для эвтаназии животных.

В статье говорится, что было много дискуссий о том, какую маску использовать для введения азота. Суд описал это устройство в судебном документе как респиратор промышленного класса, который плотно прилегает и удерживает маску. При этом критики этого метода смертной казни предупредили, что основная опасность заключается в том, что, если уплотнение в маске будет не идеально, кислород будет поступать в маску. Это может привести к длительной и мучительной смерти.

Как сообщало ИА Регнум, Верховный суд Алабамы в ноябре 2023 года дал разрешение казнить заключённого Кеннета Юджина Смита с использованием чистого азота. Решение приняли после неудачной попытки казнить Смита с помощью смертельной инъекции. Смит стал одним из двух приговорённых к казни в США людей, переживших попытку исполнения смертного приговора. Казнь назначили на 25 января 2024 года.

Смита обвинили в убийстве жены пастора в округе Колберт, штат Алабама, которое произошло 18 марта 1988 года.

Правозащитная организация Amnesty International сообщила, что в 2022 году число казней в мире оказалось самым высоким за последние пять лет. По её сведениям, за год к смерти приговорили 883 человека, что на 53% больше, чем в 2021 году.