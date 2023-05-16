Москва, 16 мая, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Согласно ежегодному обзору правозащитной организации Amnesty International, число казней в мире в 2022 году стало самым высоким за пять лет, сообщило BBC со ссылкой на генерального секретаря организации Аньес Калламар.

Иван Шилов ИА REGNUM Смертная казнь

«Правительствам и ООН необходимо усилить давление на тех, кто несет ответственность за эти ужасные нарушения прав человека, и обеспечить появление международных механизмов», — сообщила Калламар.

По данным организации, к высшей мере наказания приговорили 883 человека, что на 53% больше, чем годом ранее. Подавляющее большинство казней провели в Иране, Саудовской Аравии и Египте.

При этом больше половины всех казненных в 2022 году, а именно 576 человек, пришлось на Иран. По сравнению с 2021 годом количество смертных приговоров в республике увеличилось на 262. В Саудовской Аравии в 2022 году число казней увеличилось втрое по сравнению с 2021-м — с 65 до 196. Отмечается, что этот показатель стал самым высоким в стране за последние 30 лет.

Кроме того, в Amnesty International зарегистрировали 24 смертных приговора в Египте, 18 казней в США, 11 казней в Ираке, столько же — в Сингапуре, семь — в Кувейте, пять — на территории Палестины, четыре — в Йемене.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не поднимался вопрос отмены моратория на смертную казнь и у Кремля нет позиции по указанному вопросу.