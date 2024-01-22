Берлин, 22 января, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Украинка Елена К. предстала перед судом по обвинению в убийстве жителя Германии, который приютил её в феврале 2022 года. Об этом 22 января сообщила газета Bild.

Anton Luhr / Global Look Press

По информации издания, 54-летний специалист в области информационных технологий Юрген Ф. из Дахау познакомился с 52-летней Еленой 15 лет назад на сайте знакомств и с тех пор они дружили. В феврале 2022 года житель Германии принял у себя гражданку Украины, неожиданно приехавшую к нему с вещами.

При этом Юрген поставил Елене условие, что он разместит её только на время, однако женщина в течение года отказывалась съезжать из его квартиры, настаивая, чтобы немец зарегистрировал её у себя.

После того как немец вступил в новые отношения и когда между Юргеном и Еленой в феврале 2023 года произошёл очередной спор, женщина зарезала его кухонным ножом.

Елену обвинили в убийстве гражданина Германии, и сейчас её дело рассматривают в окружном суде Мюнхена.

Как сообщало ИА Регнум, 12 августа 2023 года стало известно, что жители чешского Пльзеня после резонансного изнасилования и покушения на убийство 15-летней девочки одним из украинских беженцев начали призывы к протестам. Полиция задержала по подозрению в преступлениях 18-летнего украинца, уже длительное время проживающего в Чехии. Инцидент вызвал сильный резонанс среди жителей города.

В июне 2023 года называвший себя «героем из Мариуполя» в Пльзене избил женщину и её спутника за отказ дать сигарету. Полиция задержала нападавшего, он оказался пьян.