Прага, 13 августа, 2023, 05:38 — ИА Регнум. К протестам против украинцев призывают жители чешского Пльзеня после резонансного изнасилования и покушения на убийство 15-летней девочки одним из беженцев. Об этом 12 августа пишет издание Novinky.

Иван Шилов ИА REGNUM Чехия

«Полиция задержала 18-летнего подростка. Следователи обвинили его в покушении на убийство и изнасиловании», — говорится в публикации.

По данным полиции, украинец уже длительное время проживает в Чехии. Как рассказала пресс-секретарь полиции Микаэла Райндлова, 10 августа украинец пригласил 15-летнюю местную жительницу на прогулку. Злоумышленник отвёл девочку-подростка в лес, там связал её и надругался над ней. После чего попытался её убить.

Девочка притворилась мёртвой, чтобы спасти себе жизнь. Насильник завернул пострадавшую в мешок и скинул в овраг, после чего сбежал с места преступления. Пострадавшей удалось после ухода злоумышленника выбраться из мешка, после чего она обратилась за помощью к прохожим. Девочку госпитализировали, полиция опросила её и уже через несколько часов задержала подозреваемого.

Инцидент вызвал сильный резонанс среди жителей города. Горожане настроены протестовать против пребывания украинских беженцев в стране. Отмечается, что это не первое нашумевшее преступление в Пльзене, к которому причастны украинские беженцы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что украинец, назвавший себя «героем из Мариуполя», избил женщину и её спутника за отказ дать сигарету в городе Пльзень. По словам очевидцев произошедшего, мужчина подошел к сидевшей под деревом женщине и попросил у неё сигарету. После отказа мужчина начал кричать, ругать женщину на украинском языке и пинать её ногами. Подбежавшего знакомого женщины украинец повалил на землю и стал бить кулаком в лицо.

Сотрудники полиции задержали украинца, который был агрессивен и грубил даже полицейским. Экспресс-тест на содержание алкоголя в крови показал, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. .