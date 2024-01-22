Барнаул, 22 января, 2024, 08:50 — ИА Регнум. За попытку поджога на объекте Минобороны в Алтайском крае задержали гражданина России, сообщили 22 января в региональном управлении ФСБ.

Павел Волков/ИЗВЕСТИЯ

«Задержан гражданин России 1979 года рождения, пытавшийся совершить теракт в Барнауле», — сообщили в ведомстве.

Ведомство сообщило, что задержанный в ноябре прошлого года по интернету связался с представителем запрещённой в России террористической военизированной организации и выразил готовность совершить теракт в Барнауле в отношении первых лиц региона.

Выполняя задание куратора, он изготовил «коктейли Молотова» для поджога объекта Минобороны. Его задержали при попытке теракта.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о покушении на совершение террористического акта (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ). Мужчине уже предъявили обвинение, он признал вину. Суд назначил ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, управление ФСБ по ЛНР 19 января распространило информацию о задержании женщины, собиравшей данные о российских военных объектах для передачи их украинским спецслужбам. Она передавала в Киев сведения о местах дислокации ВС России и российской военной техники, задействованных в проведении СВО.