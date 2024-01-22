Брюссель, 22 января, 2024, 09:00 — ИА Регнум. На текущей неделе Европейская комиссия (ЕК) представит изменения в торговое законодательство Евросоюза, позволяющие граничащим с Украиной государствам вводить ограничения на импорт украинской сельхозпродукции. Об этом 21 января заявил еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис в интервью газете Financial Times.

По его словам, ЕК будет искать способы предоставления дополнительных гарантий Польше и другим странам ЕС, одним из способов решения чего является введений гарантий для конкретных государств.

Предложения ЕК по этому вопросу должны быть опубликованы «на этой неделе» и среди них, вероятнее всего, будут меры «по защите отдельных стран» от последствий ввоза украинской сельхозпродукции без пошлины.

Как сообщало ИА Регнум, перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной с ноября 2023 года, требуя восстановить отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, сделав исключения для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ. Подобные протестные акции в декабре 2023 года прошли на границах Украины с Венгрией и Словакией.

Министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак 16 января заявил, что правительство страны подписало соглашение из семи пунктов с перевозчиками. После этого протестующие, по его словам, должны прекратить блокаду на трёх пограничных переходах с Украиной до 1 марта.