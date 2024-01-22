Вашингтон, 22 января, 2024, 08:01 — ИА Регнум. Республиканцы в палате представителей Конгресса США всё больше недовольны работой спикера Майка Джонсона. Это подтверждается обсуждением возможного смещения его с поста в случае неудачных для них итогов выборов в Конгресс. Об этом написала газета Politico.

Mikejohnson.house.gov Конгрессмен Майк Джонсон

Более 100 республиканцев выразили недовольство подходом Джонсона к расходам правительства, проголосовав ранее против законопроекта, предусматривающего продление финансирования ряда американских ведомств.

По мнению авторов издания, более 20 законодателей из числа республиканцев считают, что спикеру будет очень трудно сохранить должность при поражении на выборах в ноябре 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, Майк Джонсон призвал администрацию американского президента Джо Байдена определиться, какую стратегию Вашингтон выбрал в отношении Украины.

Общий бюджет правительства Соединённых Штатов на 2024 год согласован — он составляет 1,590 трлн долларов. В эту сумму входит 886 млрд долларов на оборонные расходы и 704 млрд на необоронные.

Член верхней палаты Конгресса Митт Ромни заявил, что в Сенате США республиканцы сорвали брифинг по запросу администрации Белого дома о выделении помощи Украине и Израилю после того, как не получили ответа от демократов на свои предложения.