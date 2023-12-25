Москва, 25 декабря, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, рассказал, что стал доверенным лицом президента России Владимира Путина. Об этом стало известно в понедельник, 25 декабря.

Известия/ Сергей Лантюхов

«Дал своё согласие быть доверенным лицом кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», — написал исполнитель в Telegram-канале.

Новость певец сопроводил роликом, в котором подписывает соответствующий документ.

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Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря SHAMAN выступил в Совете Федерации в день 30-летия верхней палаты парламента. Певец преклонил колено перед председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и вручил ей букет роз. Позднее он также заявил, что положительно воспринимает критику в свой адрес, так как чем больше негатива, по его мнению, тем лучше, это означает повышенное внимание к персоне. Артист заявил, что начнёт беспокоиться, если его перестанут критиковать.

В ходе разговора с военнослужащими 8 декабря Путин заявил, что примет участие в выборах в марте 2024 года. Президент отметил, что в разное время у него были «разные мысли» на эту тему, однако в конце концов он решил, что «время такое», что в выборах участвовать нужно. Впоследствии его кандидатуру единогласно поддержала партия «Справедливая Россия». Глава государства, в свою очередь, в послании съезду партии поблагодарил её за поддержку и отметил, что рассчитывает на продолжение эффективного взаимодействия со «Справедливой Россией» на благо страны.