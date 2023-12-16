Москва, 16 декабря, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) положительно относится к критике и негативу в свой адрес. Об этом он заявил в интервью, опубликованном 15 декабря телеканалом «Вместе-РФ».

Bulkin Sergey/Global Look Press Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

«Мне нравится критика и так называемый, как сейчас модно говорят, хейт. И люди, которые выдумывают небылицы, люди, которые раздувают какие-то слухи, сплетни», — сказал он.

По мнению певца, чем больше негативных заявлений, тем лучше, так как это означает повышенное внимание к его персоне. Артист заявил, что начнёт беспокоиться, если волна критики прекратится, так как это будет признаком падения популярности.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря экс-вокалистка группы «Мираж» Светлана Разина назвала ужасным пение SHAMAN. По мнению певицы, его вокал надрывный, она добавила, что предпочитает мягкое пение.

Владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселёв 30 ноября заявил, что многие певцы отказываются выступать на одной сцене с Дроновым. По его словам, артисты не верят в его искренность. Продюсер также рассказал, что SHAMAN, зарабатывая на теме патриотизма, якобы не помогает российской армии. Мать певца посоветовала Киселёву проверить зрение, если он не видит патриотизма в выступлениях её сына.