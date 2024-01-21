Кропивницкий, Украина, 21 января, 2024, 17:38 — ИА Регнум. В Кропивницком (до переименования в 2016 году назывался Кировоград) Кировоградской области Украины на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Кропивницком слышны звуки взрывов», — говорится в публикации.

Официальных данных о взрывах пока не поступало.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области была объявлена воздушная тревога. Согласно этим данным, сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно около 14:45 мск.

В ночь на 21 января на Украине в нескольких областях также звучала воздушная тревога. 20 января во временно подконтрольном ВСУ городе Херсоне произошли взрывы.

Назначенный киевским режимом глава военной администрации части Херсонской области Александр Прокудин 19 января заявил, что в Херсоне в результате ударов повреждены объекты критической инфраструктуры. 17 января сообщалось о взрывах в Одессе и Днепропетровской области, а поздно вечером 16 января — о взрывах в Харькове и временно оккупированном ВСУ Херсоне.