Киев, 21 января, 2024, 04:39 — ИА Регнум. В ночь на 21 января на Украине в нескольких областях звучала воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным карты, сигнал опасности с воздуха прозвучал в Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях.

Воздушная тревога была объявлена в период с 4:06 по 4:10 мск.

Как сообщало ИА Регнум, ракетные удары российских войск усугубили тяжёлое положение ВСУ, нехватка средств ПВО не позволяет Украине наладить на своей территории собственное производство оружия. Об этом написало 19 января издание Asia Times.

Минобороны сообщило, что над Смоленской областью в ночь на 21 января были уничтожены три беспилотника ВСУ.

Российские силы противовоздушной обороны вечером 20 января пресекли атаку украинских боевиков с помощью БПЛА над Тульской областью.