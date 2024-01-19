Киев, 19 января, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Во временно подконтрольном ВСУ городе Херсоне в результате ударов повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом 19 января заявил назначенный киевским режимом глава военной администрации части Херсонской области Александр Прокудин.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, Херсон подвергается ударам, взрывы зафиксированы на объектах критической инфраструктуры.

Как передавало ИА Регнум, 17 января сообщалось о взрывах в Одессе и Днепропетровской области, а поздно вечером 16 января — о взрывах в Харькове и временно оккупированном ВСУ Херсоне.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 8 января сообщил, что ВС России нанесли групповой удар с применением гиперзвукового комплекса «Кинжал» по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Местные власти и украинские СМИ в течение дня сообщали о взрывах в Харькове, временно оккупированном Херсоне, Хмельницком, Запорожье, Днепропетровске, Кривом Роге и ряде других городов. На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.