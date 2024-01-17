Одесса, Украина, 17 января, 2024, 08:21 — ИА Регнум. В Одессе прогремели взрывы, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщает 17 января украинское издание «Думская».

Иван Шилов ИА Регнум

«В Одессе прозвучал взрыв», — говорится в сообщении.

Ранее в ночь на среду украинские СМИ также сообщали о взрывах в городе. В Одесской и Николаевской областях объявлена воздушная тревога.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание «Страна. ua» сообщило, что на Украине в ночь с 16 на 17 января звуки взрывов были слышны в Днепропетровской области.

Кроме того, на Украине вечером 16 января взрывы прогремели в Харькове. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.