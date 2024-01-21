Волгодонск, Ростовская область, 21 января, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Волгодонский предприниматель Анатолий Евсюков, находившийся вместе с женой Анной на борту упавшего в Афганистане самолёта Falcon 10, был одним из участников дорожной аварии со смертельным исходом. Об этом ИА Регнум сообщил 21 января источник в правоохранительных органах.

Bulkin Sergey/Global Look Press

ДТП с наездом на двух пешеходов произошло вечером 9 января 2006 года на 60-м километре автодороги Ростов-на-Дону — Семикаракорск — Волгодонск. Водитель автомобиля ВАЗ-21 093 сбил двух мужчин 1952 и 1958 годов рождения.

В это же время по трассе за рулём Mersedes Е200 ехал Анатолий Евсюков. Не справившись с управлением, он допустил наезд на этих же пешеходов. В результате полученных травм один из мужчин скончался в больнице. Второй пешеход получил перелом голени.

Волгодонские СМИ называют Евсюкова «королём рынков». В 1999 году он открыл в городе рынок «Машенька», а позднее рынки «Авангард» и «Анна». Когда-то предприниматель, родившийся 13 марта 1958 года в селе Варламово Челябинской области, приехал в Волгодонск строить завод «Атоммаш».

В 2014 году губернатор Ростовской области Василий Голубев вручил Евсюкову медаль «За доблестный труд на благо Донского края». Так был отмечен вклад бизнесмена в развитие сферы потребительского рынка. В 2017 году Евсюкова наградили знаком губернатора области «За милосердие и благотворительность».

Как сообщало ИА Регнум, 65-летний Анатолий Евсюков и его 64-летняя супруга Анна находились на борту частного самолёта Falcon 10, выполнявшего рейс из Таиланда в Москву. Семья Евсюковых с сыном Виталием улетели отдыхать в Таиланд ещё 15 декабря 2023 года и планировали вернуться домой 9 января, но вылет из-за болезни Анны пришлось отложить.

Женщину лечили в местной клинике, но это не помогало — у Анны начали отказывать внутренние органы, её перевели на ИВЛ. Как только состояние пациентки позволило, её самолётом Falcon отправили в Жуковский. Супруг сопровождал женщину в полёте, сообщили в российском консульстве в Бангкоке.

Самолёт Falcon 10 потерпел крушение в горах афганской провинции Бадахшан у границы с Таджикистаном. Незадолго до того, как борт пропал с радаров, экипаж докладывал о нехватке топлива и намерении совершить посадку в Таджикистане. По предварительной версии, Falcon 10 упал из-за отказа двух двигателей в связи с технической неисправностью. На борту также находились четыре члена экипажа.