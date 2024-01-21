Севастополь, 21 января, 2024, 15:32 — ИА Регнум. В Севастополе вновь объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил 21 января губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал Развожаев.

Как передавало ИА Регнум, ранее 21 января в Севастополе также объявляли воздушную тревогу. Развожаев сообщил, что силы противовоздушной обороны России сбили воздушную цель в районе Севастополя, повреждения инфраструктуры на данный момент не зафиксированы, все службы были приведены в состояние боевой готовности.

На Крымском мосту второй раз за день временно перекрыли движение автотранспорта.

Средства ПВО России сбили две украинские авиаракеты над Чёрным морем у западного побережья Крыма. Позже в Минобороны сообщили, что средства ПВО РФ уничтожили ещё одну украинскую авиаракету над акваторией Чёрного моря у западного побережья Крыма.