Усть-Луга, Ленинградская область, 21 января, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Возгорание на терминале «Новатэка» в Усть-Луге локализовано, сообщили представители компании.

Петр Ковалев/ТАСС

После пожара на терминале приостановили технологический процесс, создан оперативный штаб по ликвидации последствий, отметили также в «Новатэке».

«Пострадавших, угрозы жизни и здоровью людей нет. В настоящее время пожар локализован, специалистами предприятия, служб оперативного реагирования и МЧС контролируется остаточное выгорание углеводородного сырья», — отметили представители компании.

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В «Новатэке» подтвердили, что ночью в производственном комплексе произошло возгорание объектов, ставшее, по предварительным данным, следствием внешнего воздействия. Оценка ущерба будет произведена позднее, добавили представители компании.

Как ранее передавало ИА Регнум, терминал компании «Новатэк» загорелся ночью 21 января. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что пострадавших нет, работников терминала успели оперативно эвакуировать. Причины пожара устанавливаются.

Глава Кингисеппского района Ленобласти Юрий Запалатский сообщил, что терминал загорелся в результате двух взрывов. В дежурной службе администрации Кингисеппского района отметили, что в результате пожара были повреждены две цистерны и насосная станция терминала.