Санкт-Петербург, 21 января, 2024, 06:29 — ИА Регнум. Терминал компании «Новатэк» загорелся ночью 21 января в морском порту Усть-Луга Кингисеппского района Ленинградской области. О крупном пожаре на предприятии сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

61.mchs.gov.ru Пожар

Глава Ленобласти заверил, что пострадавших нет, работников успели оперативно эвакуировать.

«В Кингисеппском районе введён режим повышенной готовности. Глава администрации района Юрий Запалатский курирует работу оперативного штаба», — пояснил Дрозденко.

Специалисты администрации Ленобласти также выехали на место ЧП.

Причины пожара устанавливаются.

Видео мощного пожара Дрозденко разместил в Telegram-канале.

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На кадрах видны языки пламени, столбы дыма. В порту стоят суда под погрузку.

Отметим, компания «Новатэк — Усть-Луга» деятельность ведёт с 2013 года. Терминал предназначен для фракционирования и перевалки стабильного газового конденсата, переработки газового конденсата в керосин. Компания занимается отгрузкой готовой продукции на экспорт танкерами.

Как сообщало ИА Регнум, в центре Челябинска огонь охватил павильоны вещевого рынка «Восточный город» днём 19 января. В МЧС отмечали, что существует угроза перехода пламени на соседние здания. В связи с этим из соседнего торгового центра «Европа — Азия» эвакуировали сотрудников и посетителей.

К тушению пожара были привлечены 96 человек и 36 единиц техники.

Утром 13 января в Шушарах (район Петербурга) вспыхнул пожар на складе Wildberries. Огонь распространился на площади до 70 тыс. кв. метров. Ему присвоили высший ранг сложности. Открытое горение ликвидировали лишь на следующий день.