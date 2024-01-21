Усть-Луга, Ленинградская область, 21 января, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Терминал компании «Новатэк» в морском порту Усть-Луга Ленинградской области загорелся в результате двух взрывов. Об этом 21 января сообщил глава Кингисеппского района Юрий Запалатский в Telegram-канале.

Петр Ковалев/ТАСС

«В 2:45 поступил звонок от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, что в порту Усть-Луга на предприятии «Новатэк» произошли два взрыва», — сказал Запалатский.

Он отметил, что в три часа ночи администрация собрала штаб по безопасности, на котором присутствовали все федеральные, региональные и местные структуры власти. Было принято решение о введении режима повышенной готовности.

Глава района добавил, что в момент взрывов на предприятии находились 148 человек. Жертв и пострадавших нет.

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Как ранее сообщало ИА Регнум, терминал компании «Новатэк» загорелся ночью 21 января в морском порту Усть-Луга. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что пострадавших нет, работников успели оперативно эвакуировать. Специалисты администрации Ленобласти также выехали на место ЧП. Причины пожара устанавливаются.