Москва, 21 января, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Все находившиеся на борту потерпевшего крушение частного самолёта в Афганистане четверо пассажиров и двое членов экипажа являются гражданами России, сообщают 21 января «Известия».

«Все находившиеся на борту четверо пассажиров и двое членов экипажа являются гражданами России», — пишет газета.

Отмечается, что причиной крушения самолёта в Афганистане стала техническая неисправность. Согласно данным источника газеты в оперативных службах, в самолёте отказали оба двигателя.

Как передавало ИА Регнум, самолёт Falcon 10, пропавший с радаров в афганской провинции Бадахшан, зарегистрирован в российском реестре гражданских воздушных судов. Экипаж перестал выходить на связь вечером 20 января, когда находился около границы с Таджикистаном.

Ранее агентство Aamaj News сообщило о крушении самолёта индийской авиакомпании, летевшего в Москву, в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана. Росавиация находится на связи с властями Афганистана и Таджикистана в связи с крушением Falcon 10 на северо-востоке Афганистана.