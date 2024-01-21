Москва, 21 января, 2024, 11:19 — ИА Регнум. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) находится на связи с властями Афганистана и Таджикистана в связи с крушением Falcon 10 на северо-востоке Афганистана. Поиски воздушного судна ведутся, сообщает ведомство в Telegram-канале.

Florian Bachmeier/Global Look Press

По данным агентства, на борту самолёта находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира. Самолёт выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия).

Первоначальным местом вылета самолета Falcon был таиландский аэропорт Утапао, уточнили в Росавиации.

«Росавиация находится на связи с авиационными властями Исламской Республики Афганистан и Республики Таджикистан. Ведутся поиски воздушного судна», — говорится в сообщении агентства.

Как передавало ИА Регнум, самолёт Falcon 10, пропавший с радаров в афганской провинции Бадахшан, зарегистрирован в российском реестре гражданских воздушных судов. Экипаж перестал выходить на связь вечером 20 января, когда находился около границы с Таджикистаном.

Ранее агентство Aamaj News сообщило о крушении самолёта индийской авиакомпании, летевшего в Москву, в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана.

Причиной, по предварительным данным, стала техническая неисправность. Самолёт отклонился от первоначального курса и упал у горы Топхане в районе Зебак.