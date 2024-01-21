Индийский самолёт, потерпевший крушение в Афганистане, отклонился от курса
Khaama Press: индийский самолёт, разбившийся в Афганистане, отклонился от курса
Кабул, 21 января, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Разбившийся в Афганистане индийский самолёт отклонился от первоначального курса, передает агентство Khaama Press.
«Местные источники из провинции Бадахшан подтверждают, что самолёт отклонился от первоначального курса и столкнулся с горным рельефом в районе Зебак», — говорится в сообщении агентства на странице в соцсети X.
Как передавало ИА Регнум, упавший в Афганистане самолёт Falcon направлялся в Москву. В Росавиации сообщили, что воздушное судно, пропавшее с радаров в афганской провинции Бадахшан, зарегистрировано в российском реестре гражданских воздушных судов. Ведомство рассказало, что находится на связи с авиационными властями Афганистана и Таджикистана. Ведутся поиски пропавшего самолёта.
Экипаж Falcon 10 перестал выходить на связь вечером 20 января, когда находился около границы с Таджикистаном. На борту, по предварительным данным, находились шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира.