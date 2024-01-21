Кабул, 21 января, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Разбившийся в Афганистане индийский самолёт отклонился от первоначального курса, передает агентство Khaama Press.

Boris Roessler/Global Look Press

«Местные источники из провинции Бадахшан подтверждают, что самолёт отклонился от первоначального курса и столкнулся с горным рельефом в районе Зебак», — говорится в сообщении агентства на странице в соцсети X.

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Как передавало ИА Регнум, упавший в Афганистане самолёт Falcon направлялся в Москву. В Росавиации сообщили, что воздушное судно, пропавшее с радаров в афганской провинции Бадахшан, зарегистрировано в российском реестре гражданских воздушных судов. Ведомство рассказало, что находится на связи с авиационными властями Афганистана и Таджикистана. Ведутся поиски пропавшего самолёта.

Экипаж Falcon 10 перестал выходить на связь вечером 20 января, когда находился около границы с Таджикистаном. На борту, по предварительным данным, находились шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира.