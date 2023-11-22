Запорожская область, 22 ноября, 2023, 23:18 — ИА Регнум. На запорожском направлении в зоне специальной военной операции российские бойцы захватили и «увели из-под носа»украинских войск трофейный бронетранспортёр YRP-765, сообщил командир танкового батальона Евгений Волков.

По его словам, после разгрома противника на некоторых позициях оставалась техника. Российские бойцы приехали, посмотрели и совместно с командирами и вышестоящим руководством решили машины забрать. ВСУ заметили русских, поскольку они приехали на танке, но задачу выполнить удалось.

«Увели из-под носа бронетранспортёр YRP-765, вытащили под огневым воздействием противника. Это один из первых образцов трофейной западной техники, стоял на форуме Армия-2023», — сказал командир.

В Минобороны добавили, что танковый батальон майора Волкова отбил все украинские атаки в районе Работино и Вербового на запорожском участке фронта. Было уничтожено большое количество личного состава, бронетехники и укреплений ВСУ.

За проявленные в ходе спецоперации мужество и героизм майор Волков удостоен Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и двумя орденами Мужества.

Как сообщало ИА Регнум, военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил, что часть техники и натовского вооружения, которое захватывают Вооружённые силы РФ в зоне СВО, уже используется российскими войсками. Некоторые образцы отправляются для изучения на заводы и в профильные конструкторские бюро.

По словам эксперта, такое положение дел объясняется тем, что часть противников просто уничтожена, а другие вынуждены бежать. Во время отступления уничтожить все боеприпасы и оружие невозможно. Плюс какая-то техника повреждена и не может самостоятельно передвигаться, какая-то застряла в грязи.

В Луганске прошла выставка трофейной техники, захваченной у ВСУ. Среди экспонатов были бронированный многоцелевой транспортёр, зенитный ракетный комплекс, артиллерийские установки, машины-амфибии, боевые машины пехоты.