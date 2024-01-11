Москва, 11 января, 2024, 20:03 — ИА Регнум. Раненый под Артёмовском российский боец с позывным Бабка рассказал, как выживал в одном блиндаже вместе с украинским военным. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

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По словам солдата, его ранили в ходе обстрела, начавшегося во время штурма блиндажа Вооружённых сил Украины (ВСУ). По словам Бабки, бойцов было четверо, о судьбе двоих он не знает, ещё один боец находится в госпитале.

Когда он очнулся и дополз до блиндажа, внутри находился ещё живой украинский военный. Оба получили тяжёлые ранения.

«Жили мы с ним, пытались выживать. У нас <…> вообще не было воды, еда была солёная», ― рассказал российский военный.

Пили они дождевую воду, выживали, как могли, добавил Бабка. Солдату ВСУ удалось продержаться три дня. Всё это время он разговаривал на украинском языке. Он сказал, что его бросили товарищи.

В блиндаже под Артёмовском участник СВО пробыл десять дней пока его не нашли товарищи.

25 декабря военный прибыл в Москву. Вероятно, что под наблюдением медиков он пробудет по меньшей мере два месяца. По словам военнослужащего, товарищи считают, что ему вручат орден Мужества.

Боец русской армии Алексей с позывным Бабка служил в подразделении, сформированном из мобилизованных Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской, Архангельской областей и Республики Коми. После всего пережитого раненый боец похудел на 20 кг, его эвакуировали в военный госпиталь, где сейчас получает всю необходимую помощь. Помимо осколочных ранений спины, поясницы и ягодиц, Алексей получил обморожение обеих ног — не исключено, что их удастся спасти.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября российский военнослужащий группировки войск «Юг» с позывным Кортес вынес на себе из-под огня ВСУ раненого украинского бойца, огонь по которому открыли свои же военные. Несмотря на обстрел, Кортес смог добраться до солдата ВСУ, который оказался сильно ранен, и оказал ему первую помощь — наложил жгут и вколол обезболивающее.

Ранее российские военные спасли украинскую женщину-военнослужащую, которую сослуживцы бросили на поле боя в районе села Крынки в Херсонской области. Когда над ранеными и убитыми пролетал российский дрон, она подняла руку в знак просьбы о помощи. Её забрали военнослужащие РФ для оказания медпомощи.