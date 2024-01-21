Херсон, 21 января, 2024, 05:12 — ИА Регнум. Украинским морским пехотинцам придётся отступать в Крынках на восточном берегу Днепра из-за невозможности сдержать наступление российских войск, заявил британскому изданию The Financial Times разведчик ВСУ, представившийся Иваном.

Иван Шилов ИА Регнум Днепр ВСУ

По его словам, корпус морской пехоты ВСУ не смог выдержать темп наступления армии России и, вероятно, давно утратил инициативу. Российские войска имеют пятикратное преимущество, среди украинских бойцов фиксируются большие потери, пожаловался Иван.

«Я скажу вам правду <…>. Ситуация плачевная», — добавил он.

Изначально планировалось создать плацдарм для дальнейшего наступления ВСУ вглубь территории, но план с каждым днём становится всё более невыполнимым, констатировал разведчик.

Как сообщало ИА Регнум, в январе более 150 морпехов ВСУ по решению суда арестованы во временно оккупированном киевскими властями Херсоне. Военные отказались форсировать Днепр и высаживаться на левый берег, рассказала жена одного из арестованных. Она добавила, что у морпехов практически нет боеприпасов и продуктов. Женщина призвала соотечественников не молчать, а помочь остановить «мясные штурмы» и освободить арестованных.

Украинские военные в начале января сообщили изданию The Washington Post о тяжёлых потерях после безрезультатной миссии на левом берегу Днепра. При попытке переправиться через реку военные попали под обстрел артиллерии, погибло много людей, пожаловались боевики. Журналисты отметили, что такие операции не стоят их жизней, однако киевскому режиму нужно показать своим западным спонсорам хоть какие-то успехи.