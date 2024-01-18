Киев, 18 января, 2024, 06:02 — ИА Регнум. Свыше 150 украинских морских пехотинцев были в январе отправлены судом под арест во временно оккупированном киевскими властями Херсоне. Военные отказались форсировать Днепр и высаживаться на левый берег. Об этом «РИА Новости» рассказала жена одного из арестованных.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Женщина пояснила, что они обычная семья, муж служит в украинской армии.

«Он никогда не уклонялся от службы и был настоящим патриотом, но в январе его и более 150 морских десантников из разных подразделений арестовал Херсонский суд и отправил в СИЗО», — пояснил супруга.

Как пояснила женщина, морпехов взяли под арест из-за отказа выполнять приказ командования. Она также сказала, что у военных практически нет боеприпасов и продуктов.

«Их командиры хотят выслужиться перед командованием и бросают наших мужей, сыновей, отцов и братьев на смерть», — сказала супруга и призвала соотечественников не молчать, а помочь остановить «мясные штурмы» и освободить арестованных.

Как сообщало ИА Регнум, ВС России продвигаются вперёд и в случае необходимости могут получить контроль над железнодорожным узлом на купянском направлении. Об этом заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос.

В Минобороны 16 января проинформировали, что ВС России уничтожили за сутки на купянском направлении до 160 военных ВСУ, а также три танка, два из которых — Leopard 2.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 11 января заявил, что командование ВСУ из-за сложной обстановки вынуждено уделять особое внимание ситуации на артёмовском, купянском и краснолиманском направлениях. По его словам, оперативная обстановка на восточных направлениях для ВСУ остаётся сложной.