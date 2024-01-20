Вашингтон, 21 января, 2024, 00:09 — ИА Регнум. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило о потерянной связи с марсианским вертолётом Ingenuity. Об этом говорится в заявлении ведомства.

(сс) Josh Hallett NASA

Американский вертолёт Ingenuity совершал 18 января 72-й полёт на Марс. Связь между ним и марсоходом Perseverance была утрачена до посадки, во время сближения.

В NASA отметили, что полёт был запланирован как кратковременная проверка систем вертолёта после вынужденной посадки в результате предыдущей миссии. Согласно полученным данным, беспилотное устройство поднялось на 12-метровую высоту. Сотрудники NASA обрабатывают доступную информацию и не исключают возможности восстановления связи с вертолётом Ingenuity.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая 2023 года глава NASA Билл Нельсон заявил, что люди могут достичь Марса к 2040 году. Чтобы добраться до Луны, требуется три-четыре дня, Марс находится значительно дальше, добавил он. Предстоит много разработать для сохранности жизни отправляющихся на Марс людей, сказал Нельсон.

Российские специалисты госкорпорации «Роскосмос» и Российской академии наук прорабатывают возможность изучения Марса без участия Европы после того, как Европейское космическое агентство (ЕКА) категорически отвергло предложение РФ о запуске миссии «ЭкзоМарс» в 2024 или в 2026 году.

В Роскосмосе указали, что знают о планах европейцев осуществить запуск марсохода без участия России в октябре 2028 года. В корпорации пожелали ЕКА успехов в осуществлении намеченных целей.