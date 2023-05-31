Вашингтон, 31 мая, 2023, 06:35 — ИА Регнум. Люди могут достичь Марса уже к 2040 году. Такое мнение выразил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон в опубликованном 31 мая интервью газете El Mundo.

(сс) NASA Снимок Марса 1980 год

На вопрос о том, какое минимальное количество лет потребуется людям, чтобы достичь Марса, Нельсон ответил, что осталось всего 17 лет. То есть, по мнению главы NASA, люди высадятся на Марсе в 2040 году. Как указал Нельсон, чтобы добраться до Луны, требуется три-четыре дня, но Марс находится значительно дальше.

«Вам потребуется семь или восемь лет, чтобы добраться туда, и в этом случае вам придется остаться на пару лет, пока расположение планет не позволит вам вернуться в обратное путешествие продолжительностью от шести до восьми месяцев. Нам еще многое предстоит разработать, чтобы сохранить жизнь людям, отправляющимся на Марс», — указал глава NASA.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российские специалисты госкорпорации «Роскосмос» и Российской академии наук прорабатывают возможность исследования Марса с учетом задела миссии «ЭкзоМарс-2022».

В Роскосмосе пояснили, что Европейское космическое агентство (ЕКА) категорически отвергло предложение России о запуске миссии «ЭкзоМарс» в 2024 или в 2026 году. В связи со сложившейся ситуацией российские специалисты прорабатывают возможность реализации проекта на национальном уровне либо с привлечением специалистов из дружественных стран.