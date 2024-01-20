Москва, 20 января, 2024, 19:17 — ИА Регнум. В настоящее время рассматривается возможность и перспективы реконструкции Московского центрального кольца (МЦК), сообщил 20 января заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, слова которого приводит «Интерфакс».

Дарья Антонова ИА REGNUM

«В течение этого года продлится анализ ситуации и перспективы роста пассажиропотока. По итогу мы подготовим предложения по реконструкции МЦК», — сказал Бочкарёв, добавив, что востребованность и популярность Московского центрального кольца как транспортной системы превзошла ожидания.

По его словам, реконструкция может коснуться как усовершенствования подвижного состава и сокращения интервалов движения поездов, так и строительства дополнительных пассажирских терминалов, обновления железнодорожных станций и платформ. Кроме того, проекты могут затронуть строительство дополнительных подъездных путей, дорог и развязок около станций.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин анонсировал масштабную модернизации Центрального транспортного узла, в ходе которой диаметры московского наземного метро продлят до Калуги, Тулы и других крупных городов в регионах, окружающих столицу.

Президент также рассказал, что ещё одним флагманским проектом будет строительство высокоскоростных железных дорог. На первом этапе они будут созданы между Москвой, Тверью, Великим Новгородом и Петербургом. Путин подчеркнул, что такие проекты выведут российскую транспортную инфраструктуру на абсолютно новый уровень, качественно улучшат жизнь миллионов людей, создадут добротную основу для экономического роста страны и дадут десяткам городов мощный импульс к развитию.

Мэр Москвы Сергей Собянин 20 января сообщил, что на Троицкой линии Московского метро строятся сразу 11 станций. По его словам, в настоящее время станции находятся в разной степени готовности — от выполнения монолитных работ до архитектурной отделки. Всего на ветке — от платформы МЦК «ЗИЛ» до города Троицк — будет 17 станций, добавил мэр.